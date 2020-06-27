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Овчинников: у «Динамо» не было особо моментов. Для ЦСКА результат положительный

Овчинников: у «Динамо» не было особо моментов. Для ЦСКА результат положительный
Футбол / РПЛ 0

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0).

«Планировали сегодня добиться положительного результата. Но, учитывая погоду и что соперник играл тоже не очень открыто, нам было сложно создавать моменты. Было два-три неплохих подхода. У „Динамо“ моментов особо не было.

Результат всё равно положительный — не проигрыш. Что касается удовольствия от работы главным тренером, это моя обязанность, которую сейчас исполняю. У нас есть только один классический нападающий — Чалов. Мы пытались ротировать состав, поэтому остались без нападающих в последние 20 минут. Хотелось бы больше создавать моментов, больше атаковать. Моменты могли создаваться только с переходов, а „Динамо“ не так часто ошибалось. Меня порадовала игра обороны, на сегодня это наша главная проблема. После „Зенита“ мы находились в не очень хорошем психологическом состоянии. Сегодня сделали небольшой шажочек.

На мой взгляд, Маридишвили сыграл очень хорошо, показал большой объём работы. Он дал основания, чтобы выйти в старте. Нам есть из кого выбирать, сегодня выбрали его", — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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