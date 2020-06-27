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Кирилл Новиков рассказал о состоянии игроков «Динамо», заразившихся коронавирусом

Кирилл Новиков рассказал о состоянии игроков «Динамо», заразившихся коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о состоянии игроков команды, которые заразились коронавирусом.

«Болезнь наших троих футболистов проходит без симптомов, все в больнице. Думаю, они скоро поправятся и будут с нами в строю.

Набрали хорошую форму для возобновления чемпионата, были готовы к «Краснодару», обыграли «Спартак» в товарищеском матче. Ничто не предвещало, что у нас будут заболевшие. Это здорово нас подкосило. Потеряли хороших игроков, растеряли форму за неделю. Нужно подтянуть заболевших», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус оказались положительными у Шарля Каборе, Клинтона Н`Жье и Себастьяна Шиманьского. Впрочем, окончательный диагноз Н`Жье до сих пор не определён.

«Динамо», в 23 матчах набрав 31 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (56).

В матче 25-го тура 1 июля «Динамо» на выезде встретится с «Сочи».

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