Кирилл Новиков рассказал о состоянии игроков «Динамо», заразившихся коронавирусом

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о состоянии игроков команды, которые заразились коронавирусом.
«Болезнь наших троих футболистов проходит без симптомов, все в больнице. Думаю, они скоро поправятся и будут с нами в строю.
Набрали хорошую форму для возобновления чемпионата, были готовы к «Краснодару», обыграли «Спартак» в товарищеском матче. Ничто не предвещало, что у нас будут заболевшие. Это здорово нас подкосило. Потеряли хороших игроков, растеряли форму за неделю. Нужно подтянуть заболевших», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус оказались положительными у Шарля Каборе, Клинтона Н`Жье и Себастьяна Шиманьского. Впрочем, окончательный диагноз Н`Жье до сих пор не определён.
«Динамо», в 23 матчах набрав 31 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (56).
В матче 25-го тура 1 июля «Динамо» на выезде встретится с «Сочи».
- 27 июня 2020
-
21:57
-
21:48
-
21:47
-
21:46
-
21:41
-
21:36
-
21:32
-
21:31
-
21:26
-
21:23
-
21:08
-
21:06
-
21:05
-
20:57
-
20:46
-
20:43
-
20:24
-
20:23
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:43
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
19:16
-
19:11
-
19:02
-
18:58
-
18:52
-
18:50
-
18:47
-
18:44