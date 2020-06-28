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Аспас о голе в ворота «Барселоны»: увидел просвет между стенкой и штангой и пробил

Аспас о голе в ворота «Барселоны»: увидел просвет между стенкой и штангой и пробил
Футбол / Испания 0

Нападающий «Сельты» Яго Аспас прокомментировал свой гол в ворота «Барселоны» в матче 32-го тура Примеры, который закончился вничью 2:2.

«Мы с тренерами вратарей смотрели на видео, как прыгает стенка «Барселоны». Хочу поблагодарить их за это. Я увидел просвет между стенкой штангой и пробил.

Это сумасшествие. Мы боремся за выживание, играем с «Барселоной», а после игры ещё и расстроены. Мы отлично провели второй тайм. В первой половине встречи у нас было три явных момента, но нам было некомфортно не поле. После перерыва мы поднажали.

В эпизоде со вторым голом «Барселоны» мы ошиблись, потом забили сами, и могли ещё выйти вперёд. В последних матчах мы набрали 8 очков из 12 возможных, и очень довольны», — приводит слова Аспаса Mundo Deportivo.

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