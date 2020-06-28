Румменигге: Левандовски — лучший центральный нападающий в мире

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высоко оценил игру нападающего мюнхенской команды Роберта Левандовского в сезоне-2019/2020.



«Забить 34 гола за сезон в Бундеслиги — невероятное достижение. Только Герду Мюллеру когда-то удавалось забить больше. Поздравляю и благодарю Роберта. Он лучший центральный нападающий в мире», — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».

Напомним, «Бавария» стала чемпионом Германии в минувшем сезоне. На втором месте дортмундская «Боруссия» (69), на третьем — «РБ Лейпциг» (66), на четвёртом — мёнхенгладбахская «Боруссия» (65). Эти клубы в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов.

Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. Контракт польского игрока с мюнхенским клубом действует до лета 2023 года.