Виктор Гончаренко останется в ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», сегодня, 28 июня, ЦСКА объявит о возвращении Виктора Гончаренко к исполнению обязанностей главного тренера. Тренер написал заявление об уходе и попрощался с футболистами, но передумал.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а до этого работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России в 2018 году и становилась серебряным призёром чемпионата страны (сезон-2016/2017, 2017/2018). Специалист тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу». В мае 2020 года Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.
ЦСКА, набрав 37 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре ЦСКА 30 июня на своём поле встретится со «Спартаком».
Овчинников: подготовка к матчу с «Динамо» велась без консультаций с Гончаренко
- 28 июня 2020
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