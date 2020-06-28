Гаджи Гаджиев: проблема «Крыльев» — слишком большая текучка игроков
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что самарский клуб может спастись от вылета из Российской Премьер-Лиги после смены наставника.
«Основная проблема «Крыльев Советов» в том, что слишком много игроков поменялось за год—полтора. Так сложно собирать команду.
Всё время какие-то тренеры уходят, какие-то приходят. Всегда приятно, когда наши российские тренеры, особенно молодые, имеют возможность себя реализовать. Думаю, один Талалаев не сможет спасти клуб от вылета. А вот если Талалаев, плюс руководство клуба, плюс игроки — то почему нет? Разрыва большого в очках нет», — приводит слова Гаджиева «РБК-Спорт».
«Крылья Советов», набрав в 24 турах 22 очка, занимают последнее, 16-е место в РПЛ.
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