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Мануэль Нойер потренировался с Серебряной салатницей

Мануэль Нойер потренировался с Серебряной салатницей
Футбол / Германия 0

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер провёл тренировку, используя в качестве утяжеления Серебряную салатницу — приз, который вручается чемпиону Германии.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Мануэль Нойер перешёл в «Баварию» летом 2011 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 34-летний голкипер принял участие в 33 матчах чемпионата Германии (все — в основном составе), в которых пропустил 31 гол. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2023 года.

Напомним, что «Бавария» стала чемпионом Германии в 30-й раз в своей истории. Кроме того, мюнхенский клуб вышел в финал Кубка Германии, где сыграет с «Байером». Финальный матч состоится 4 июня в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».

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