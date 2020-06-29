Джеймс Милнер: две неудачных попытки с «Сити» защитить титул АПЛ послужили мне уроком

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер выразил мнение о возможном повторном выигрыше английской Премьер-лиги мерсисайдцами в следующем сезоне.
«Вы видите, как трудно любой команде защитить титул. «Манчестер Сити справился с этим в прошлом сезоне, но до этого они дважды потерпели неудачу.
Я был игроком «Сити», когда мы дважды пытались защитить титул, но тогда мы не смогли даже навязать борьбу в чемпионской гонке. Это то, что послужило мне уроком.
Эта команда «Ливерпуля» показала, что мы можем справляться с неудачами. Сможем ли мы сейчас показать, что мы можем справиться с успехом? Находиться на этом же уровне в следующем году, будет недостаточно. «Сити» улучшит свою игру, как и другие клубы», — цитирует Милнера Sky Sports.
Напомним, «Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году.
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