Агуэро может перейти в «Интер» в обмен на Шкриньяра

Руководство миланского «Интера» рассматривает вариант с обменом защитника Милана Шкриньяра на форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Сделка может состояться по окончании этого сезона, сообщает Calciomercato.it.

В услугах Шкриньяра заинтересован также мадридский «Реал». «Интер» оценивает 25-летнего словака в € 70 млн. Действующий контракт защитника рассчитан до 30 июня 2023 года.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. В нынешней кампании 32-летний аргентинец записал в свой актив 23 гола и 4 результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Напомним, ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что клуб находится на продвинутой стадии переговоров по приобретению защитника «Реала» Ашрафа Хакими.