Хосеп Гвардиола: победа в Кубке Англии будет лучшей подготовкой к битве с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояний с «Арсеналом» в полуфинале Кубке Англии и мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«После поражения в матче с «Челси» мы рады снова сыграть в Лондоне на «Уэмбли». Нам предстоит встреча с «Арсеналом» в полуфинале Кубка Англии. У нас есть шанс выйти в финал турнира.
Кубок Англии — невероятный трофей, который даст нам дополнительный бонус. У нас был разговор после произошедшего в Премьер-лиге, нам нужны ещё две победы, чтобы попасть в Лигу чемпионов.
Мы можем выиграть ещё два турнира. Было бы здорово приехать на ответный матч с «Реалом» в отличной форме. Победа в Кубке Англии будет лучшей подготовкой к этой битве», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Сити» обыграл «Реал» в Мадриде со счётом 2:1. Ответная встреча состоится в Манчестере 7 августа.
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