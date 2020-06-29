Хосеп Гвардиола: победа в Кубке Англии будет лучшей подготовкой к битве с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояний с «Арсеналом» в полуфинале Кубке Англии и мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«После поражения в матче с «Челси» мы рады снова сыграть в Лондоне на «Уэмбли». Нам предстоит встреча с «Арсеналом» в полуфинале Кубка Англии. У нас есть шанс выйти в финал турнира.

Кубок Англии — невероятный трофей, который даст нам дополнительный бонус. У нас был разговор после произошедшего в Премьер-лиге, нам нужны ещё две победы, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Мы можем выиграть ещё два турнира. Было бы здорово приехать на ответный матч с «Реалом» в отличной форме. Победа в Кубке Англии будет лучшей подготовкой к этой битве», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Сити» обыграл «Реал» в Мадриде со счётом 2:1. Ответная встреча состоится в Манчестере 7 августа.