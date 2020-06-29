ЦСКА объявил о сотрудничестве с испанским производителем формы Joma

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о смене технического спонсора. Новым производителем экипировки «армейцев» стала испанская фирма Joma Sport.
Условия и продолжительность контракта между компанией и «армейцами» не разглашаются, однако отмечается, что соглашение – долгосрочное. Ранее форму для московского клуба производила фирма Umbro.
«Мы рады сотрудничеству с Joma, компанией, известной своими традициями, инновациями и эксклюзивным подходом к нуждам и пожеланиям каждого партнёра. Наши болельщики и обычные любители спорта будут довольны широким ассортиментом высококачественных продуктов, которые поступят в продажу, поскольку каждый сможет найти нужный товар. Мы рассчитываем на совместную работу по созданию взаимовыгодного проекта», — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
На сегодняшний день в экипировке Joma играют более 300 команд, среди которых «Андерлехт», «Хоффенхайм», «Сампдория», «Аталанта», «Суонси Сити», «Круз Азул» и «Вильярреал».
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