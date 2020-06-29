«Вест Хэм» представил форму к 125-летию клуба

«Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал фотографию нового комплекта домашней игровой формы на сезон-2020/2021.
Экипировка выполнена в честь 125-летия лондонского клуба. Футболка сделана в традиционных для «молотобойцев» бордовом и голубом цветах. Техническим спонсором «Вест Хэма» является фирма Umbro.
Фото: Официальный сайт ФК «Вест Хэм Юнайтед»
«Вест Хэм», набрав 27 очков в 31 туре, занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Находящихся в зоне вылета «Борнмут» и «Астон Виллу» «молотобойцы» опережают лишь по дополнительным показателям. В следующем туре подопечные Дэвида Мойеса на своём поле сыграют с «Челси». Матч состоится 1 июля.
«Вест Хэм» был основан в 1895 году. За свою историю клуб трижды завоёвывал Кубок Англии.
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