Юрген Клопп попросил болельщиков «Ливерпуля» не устраивать массовых празднований

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился с просьбой к болельщикам клуба отказаться от массовых празднований чемпионского титула.
«Я человек. Ваша страсть — это и моя страсть. Но сейчас самое главное — не устраивать массовых мероприятий. Мы в долгу перед наиболее уязвимыми членами общества, работниками здравоохранения, которые сделали так много и которым мы аплодировали, а также перед полицией и местными властями, которые помогают нам как клубу.
Пожалуйста, празднуйте, но празднуйте безопасным образом и в домашней обстановке, без риска распространения этой ужасной болезни. Мы все сделали так много для борьбы с коронавирусом, и эти усилия не могут пропасть даром. Мы в долгу перед самими собой и друг другом», — приводит слова Клоппа Mirror.
- 29 июня 2020
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