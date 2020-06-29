Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юрген Клопп попросил болельщиков «Ливерпуля» не устраивать массовых празднований

Юрген Клопп попросил болельщиков «Ливерпуля» не устраивать массовых празднований
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился с просьбой к болельщикам клуба отказаться от массовых празднований чемпионского титула.

«Я человек. Ваша страсть — это и моя страсть. Но сейчас самое главное — не устраивать массовых мероприятий. Мы в долгу перед наиболее уязвимыми членами общества, работниками здравоохранения, которые сделали так много и которым мы аплодировали, а также перед полицией и местными властями, которые помогают нам как клубу.

Пожалуйста, празднуйте, но празднуйте безопасным образом и в домашней обстановке, без риска распространения этой ужасной болезни. Мы все сделали так много для борьбы с коронавирусом, и эти усилия не могут пропасть даром. Мы в долгу перед самими собой и друг другом», — приводит слова Клоппа Mirror.

«Ливерпуль» осудил поведение фанатов, бурно отпраздновавших чемпионство
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020