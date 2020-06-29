Юрген Клопп попросил болельщиков «Ливерпуля» не устраивать массовых празднований

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился с просьбой к болельщикам клуба отказаться от массовых празднований чемпионского титула.

«Я человек. Ваша страсть — это и моя страсть. Но сейчас самое главное — не устраивать массовых мероприятий. Мы в долгу перед наиболее уязвимыми членами общества, работниками здравоохранения, которые сделали так много и которым мы аплодировали, а также перед полицией и местными властями, которые помогают нам как клубу.



Пожалуйста, празднуйте, но празднуйте безопасным образом и в домашней обстановке, без риска распространения этой ужасной болезни. Мы все сделали так много для борьбы с коронавирусом, и эти усилия не могут пропасть даром. Мы в долгу перед самими собой и друг другом», — приводит слова Клоппа Mirror.