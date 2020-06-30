Артур: благодарю «Ювентус» за большой интерес. Знаю, что перехожу в отличный клуб

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос прокомментировал переход в «Ювентус». Стороны уже обьявили о сделке, но официально бразилец станет игроком «старой синьоры» по окончании нынешнего сезона.

«Благодарю «Ювентус» за большой интерес ко мне. Знаю, что перехожу в отличный клуб. Нас ждёт много испытаний, которые мы преодолеем вместе.

Сейчас я сосредоточен на настоящем. Есть важные цели, которые мне нужно достичь вместе с «Барселоной». Продолжу отдавать все силы до конца сезона — ради партнёров по команде и болельщиков.

Спасибо за поддержку! Скоро увидимся!» — приводит слова 23-летнего футболиста Football Italia со ссылкой на его страницу в «Инстаграме».

Трансфер Артура обошёлся «Ювентусу» в € 72 млн. Туринский клуб также продал «Барселоне» хавбека Миралема Пьянича за € 60 млн.