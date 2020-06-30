Мане: мне повезло работать с Клоппом

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мыслями о главном тренере команды Юргене Клоппе.



«Клопп – отличный тренер, и все им довольны. Мне повезло работать с ним, в этом нет сомнений. Потому что под его руководством я развился и как игрок, и как человек. Это очень важно для каждого футболиста. Видно, как игроки прогрессируют рядом с ним, так что, думаю, всё исходит от него. Спасибо ему», — приводит слова Мане пресс-служба «Ливерпуля».



«Ливерпуль», набрав 86 очков в 31 туре, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии и уже обеспечил себе чемпионский титул. Ближайший преследователь мерсисайдцев, «Манчестер Сити», отстаёт на 23 очка. В четвёрку лидеров также входят «Лестер Сити» (55) и «Челси» (54).



В оставшихся турах «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Манчестер Сити», «Астон Виллой», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Бёрнли», «Арсеналом», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».

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