«Дженоа» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 30 июня, состоится матч «Дженоа» — «Ювентус». Встреча 29-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В бригаду войдут ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.



В первом круге встреча команд завершилась победой туринцев со счётом 2:1.



«Ювентус», набрав 69 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа» (26) — на 16-м месте. В тройку лидеров входят римский «Лацио» (65) и миланский «Интер» (61).



Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020.