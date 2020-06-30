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«Дженоа» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

«Дженоа» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Италия 0

Сегодня, 30 июня, состоится матч «Дженоа» — «Ювентус». Встреча 29-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В бригаду войдут ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.

В первом круге встреча команд завершилась победой туринцев со счётом 2:1.

«Ювентус», набрав 69 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа» (26) — на 16-м месте. В тройку лидеров входят римский «Лацио» (65) и миланский «Интер» (61).

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020.

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