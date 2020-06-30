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Источник: «Бавария» договорилась о переходе Лероя Зане

Источник: «Бавария» договорилась о переходе Лероя Зане
Футбол / Англия 0

Мюнхенская «Бавария» договорилась о переходе немецкого нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане, утверждает Bild.

По данным источника, сумма трансфера составит менее € 50 млн. Футболист подпишет контракт с мюнхенским клубом до лета 2025 года.

Напомним, Лерой был близок к переходу в «Баварию» прошлым летом, но получил разрыв крестообразной связки и сделка сорвалась. Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги тогда согласились заплатить за вингера более € 100 млн.

Зане перешёл в «Манчестер Сити» из немецкого «Шальке-04» летом 2016 года, сумма трансфера составила € 52 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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