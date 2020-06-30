Источник: «Бавария» договорилась о переходе Лероя Зане
Мюнхенская «Бавария» договорилась о переходе немецкого нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане, утверждает Bild.
По данным источника, сумма трансфера составит менее € 50 млн. Футболист подпишет контракт с мюнхенским клубом до лета 2025 года.
Напомним, Лерой был близок к переходу в «Баварию» прошлым летом, но получил разрыв крестообразной связки и сделка сорвалась. Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги тогда согласились заплатить за вингера более € 100 млн.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» из немецкого «Шальке-04» летом 2016 года, сумма трансфера составила € 52 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
«Манчестер Сити» рассматривает Грилиша в качестве замены Зане
- 30 июня 2020
-
21:33
-
21:10
-
21:05
-
21:01
-
21:00
-
20:42
-
20:38
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:14
-
20:06
-
19:59
-
19:43
-
19:37
-
19:21
-
19:20
-
19:12
-
18:54
-
18:43
-
18:32
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:08
-
17:55
-
17:45
-
17:36
-
17:29
-
17:25
-
17:12
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:47
Партнерский контент