Арбитр Федотов: Зобнин наносил акцентированный удар – это красная карточка

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«У Зобнина была не отмашка, он не боролся за мяч с локтем. Роман наносил акцентированный удар – это красная карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 74-й минуте Зобнин ударил по лицу полузащитника ЦСКА Ивана Облякова. Главный арбитр матча Алексей Еськов показал спартаковцу красную карточку после просмотра видеоповтора.

Победу ЦСКА принёс хорватский полузащитник Никола Влашич, забив два мяча.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (32) — на 6-м месте.