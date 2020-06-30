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«Севилья» разгромила «Леганес» в гостевом матче Примеры

«Севилья» разгромила «Леганес» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 33-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 23-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Севильи» Оливер Торрес. Через 12 минут Торрес оформил дубль, забив после передачи защитника гостей Хесуса Наваса. Во втором тайме, на 82-й минуте, нападающий Мунир Эль-Хаддади забил третий гол «Севильи». Таким образом, «Севилья» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 10 матчей.

«Севилья» набрала 57 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (25) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко.

Испания - Примера. 33-й тур
30 июня 2020, вторник. 22:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 3
Севилья
Севилья
0:1 Торрес – 23'   0:2 Торрес – 35'   0:3 Эль-Хаддади – 82'
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