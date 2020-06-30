«Севилья» разгромила «Леганес» в гостевом матче Примеры
В матче 33-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 23-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Севильи» Оливер Торрес. Через 12 минут Торрес оформил дубль, забив после передачи защитника гостей Хесуса Наваса. Во втором тайме, на 82-й минуте, нападающий Мунир Эль-Хаддади забил третий гол «Севильи». Таким образом, «Севилья» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 10 матчей.
«Севилья» набрала 57 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (25) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко.
- 1 июля 2020
-
00:41
-
00:27
-
00:15
-
00:10
-
00:08
-
00:07
- 30 июня 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:48
-
23:40
-
23:38
-
23:34
-
23:33
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:21
-
23:18
-
23:15
-
23:08
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:40
-
22:37
-
22:35
-
22:31
-
22:29
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
22:03
-
21:57
-
21:53
Партнерский контент