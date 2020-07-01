«Арсенал» и «Сент-Этьен» не договорились по Салиба. Он не сыграет в финале Кубка Франции

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба, в минувшем сезоне выступавший за «Сент-Этьен» на правах аренды, вернулся в расположение лондонского клуба.



Как говорится в заявлении на сайте «канониров», клуб вёл переговоры с французскими коллегами о продлении аренды 19-летнего футболиста, чтобы тот смог сыграть в финале Кубка Франции. Учитывая недавнюю травму Вильяма, «Арсенал» предлагал «Сент-Этьену» план восстановления игрока, а также запрашивал доплату за продление договора. Однако достичь договорённости с французским клубом так и не удалось.



В финале Кубка Франции «Сент-Этьену» предстоит сыграть с «Пари Сен-Жермен». Матч состоится 24 июля на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.



Салиба выступал за «Сент-Этьен» с 2018 года. В прошлом году «Арсенал» купил его за € 30 млн и оставил во Франции ещё на сезон на правах аренды.

Источник: Генрих Мхитарян расторгнет контракт с «Арсеналом»