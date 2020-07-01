«Арсенал» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 17:30

Сегодня, 1 июля, состоится матч «Арсенал» — «Ахмат». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Ахмат» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин (все — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ахмат».



«Арсенал», набрав 28 очков в 24 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (24) — 14-й.

«Арсенал» — «Ахмат»: прогноз и ставка на матч 25-го тура чемпионата России