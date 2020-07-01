Зидан: футболисты «Реала» знают, что мы ещё ничего не выиграли

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал расклад борьбы за чемпионство в испанской Примере.

После 32 туров чемпионата Испании «Реал» лидирует в таблице. Отрыв «сливочных» на данный момент составляет одно очко.

В игре 33-го тура «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (2:2). В случае победы в матче с «Хетафе» «Реал» может обогнать сине-гранатовых на четыре очка.

«Мы не можем ни о чём говорить, пока не станем чемпионами. Нужно продолжать работать, потому что соперники будут делать всё возможное, чтобы помешать нам. У нас нет уверенности. Пока ничто не говорит о том, что чемпионская гонка уже завершена.

Я был в подобной ситуации, когда играл. Мои футболисты знают, что мы ещё ничего не выиграли. Вообще ничего», — приводит слова тренера Marca.