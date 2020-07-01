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Гвардиола: не так хорошо знаю Клоппа, но восхищаюсь им

Гвардиола: не так хорошо знаю Клоппа, но восхищаюсь им
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» поделился мнением о наставнике мерсисайдской команды Юргене Клоппе.

«Думаю, я не так хорошо знаю Юргена, но восхищаюсь им и тем, как его команды играют в футбол. Его метод управления командой интересен. Клопп хочет победить, я хочу победить, но когда завершается матч, наше противостояние тоже сходит на нет. Он мой коллега, и, конечно, я хочу поддерживать хорошие отношения с другими тренерами. Мы не общаемся каждый день, но должны сохранять хорошие отношения», — приводит слова Гвардиолы Liverpool Echo.

Матч 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится завтра, 2 июля, в Манчестере. Начало игры — в 22:15 мск.

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