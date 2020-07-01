«Удачи, Индеец». «Спартак» попрощался с Мельгарехо
Пресс-служба московского «Спартака» на странице в «Твиттере» опубликовала прощальное видео, посвящённое полузащитнику Лоренсо Мельгарехо.
В ролик включили лучшие голы парагвайца за его карьеру в «Спартаке». «Спасибо за всё, Мельга! Контракт Лоренсо Мельгарехо истёк. Парагваец провёл в «Спартаке» 4,5 сезона. Удачи в дальнейшей карьере, Индеец», — значится в подписи к видео.
Лоренсо Мельгарехо ранее вернулся в Парагвай. Футболист ищет новую команду. По словам отца футболиста, у него есть предложения из клубов Европы, Мексики и США.
Мельгарехо выступал за «Спартак» с 2016 года. За это время принял участие в 116 матчах и забил 17 мячей. В составе «Спартака» — чемпион и обладатель Суперкубка России.
Мельгарехо вернулся в Парагвай, футболист ищет новый клуб
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