«Сливаете тренера — играйте за город». Футболисты «Арсенала» Т пообщались с фанатами

После матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» Т — «Ахмат» (1:3) болельщики тульской команды подозвали игроков к фан-сектору.



В ходе встречи на фан-секторе туляков появился баннер с надписью «Когда будете играть?». Подойдя к трибунам, футболисты пообщались с болельщиками. Во время разговора фанаты задавали жёсткие вопросы, а также скандировали «Сливаете тренера — играйте за город» и «Вместе и навсегда». Разговор завершился совместными аплодисментами.

Фото: Телеграм-канал болельщиков тульского «Арсенала»

Видео общения футболистов тульского «Арсенала» с фанатами можно посмотреть в телеграм-канале болельщиков клуба.

Грозненский «Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) — на 9-м месте.