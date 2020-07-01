«Сливаете тренера — играйте за город». Футболисты «Арсенала» Т пообщались с фанатами

После матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» Т — «Ахмат» (1:3) болельщики тульской команды подозвали игроков к фан-сектору.
В ходе встречи на фан-секторе туляков появился баннер с надписью «Когда будете играть?». Подойдя к трибунам, футболисты пообщались с болельщиками. Во время разговора фанаты задавали жёсткие вопросы, а также скандировали «Сливаете тренера — играйте за город» и «Вместе и навсегда». Разговор завершился совместными аплодисментами.
Фото: Телеграм-канал болельщиков тульского «Арсенала»
Видео общения футболистов тульского «Арсенала» с фанатами можно посмотреть в телеграм-канале болельщиков клуба.
Грозненский «Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) — на 9-м месте.
- 1 июля 2020
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