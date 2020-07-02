Кокорин: спасибо команде «Сочи», что бились до конца

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, выступающий в команде на правах аренды, поблагодарил одноклубников за игру в домашнем матче с московским «Динамо» в 25-м туре РПЛ, который завершился ничьей 1:1 благодаря голу Александра на 2-й добавленной минуте второго тайма.



«Спасибо команде, что бились до конца», — написал Александр в «Инстаграме».



Первый гол на 57-й минуте встречи забил Николай Комличенко, реализовав пенальти. На 73-й минуте матча вторую жёлтую карточку получил Тони Шуньич. В добавленное время «Сочи» сравнял счёт — Александр Кокорин забил гол с 11-метровой отметки.



«Сочи», в 25 матчах набрав 29 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (32) — на 8-м месте.

«Динамо» в меньшинстве упустило победу над «Сочи», Кокорин забил на 92-й минуте