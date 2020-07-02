Виллиан: «Челси» заслуживает финиша в первой четвёрке
Нападающий «Челси» Виллиан прокомментировал поражение в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:3).
Отметим, что форвард забил оба мяча своей команды.
«Этот результат очень разочаровал нас. Мы планировали победить, но упустили шанс подняться на третью строчку. Теперь нас ждёт игра в субботу, мы должны выиграть у себя дома. Сейчас не время жаловаться.
Мы должны проводить каждый матч, будто это финал, и сделать всё, чтобы по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов. Мы заслуживаем финиша в первой четвёрке. «Челси» должен сохранить эту позицию», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Виллиан — первый за 4 года игрок в АПЛ, забивший со штрафного и пенальти в одном матче
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