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Виллиан: «Челси» заслуживает финиша в первой четвёрке

Виллиан: «Челси» заслуживает финиша в первой четвёрке
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Виллиан прокомментировал поражение в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:3).

Отметим, что форвард забил оба мяча своей команды.

«Этот результат очень разочаровал нас. Мы планировали победить, но упустили шанс подняться на третью строчку. Теперь нас ждёт игра в субботу, мы должны выиграть у себя дома. Сейчас не время жаловаться.

Мы должны проводить каждый матч, будто это финал, и сделать всё, чтобы по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов. Мы заслуживаем финиша в первой четвёрке. «Челси» должен сохранить эту позицию», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Виллиан — первый за 4 года игрок в АПЛ, забивший со штрафного и пенальти в одном матче
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