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Матч «Краснодар» — «Зенит» обслужит Карасёв. На игре «Спартака» не будет VAR

Матч «Краснодар» — «Зенит» обслужит Карасёв. На игре «Спартака» не будет VAR
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз на своём сайте опубликовал имена судей, которые будут работать на матчах 26-го тура Премьер-Лиги.

«Динамо» – «Арсенал»: судья – Безбородов; ассистенты – Болховитин, Абусуев; резервный судья – Галимов; VAR – Еськов, AVAR – Богач; инспектор – Французов.

«Спартак» – «Тамбов»: судья – Москалёв; ассистенты – Данченко, Миневич; резервный судья – Анопа; инспектор – Зуев.

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Волошин; ассистенты – Шаламберидзе, Чельцов; резервный судья – Буланов; VAR – Казарцев, AVAR – Калугин; инспектор – Малый.

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Матюнин; ассистенты – Хатуев, Ширяев; резервный судья – Фёдоров; VAR – Вилков, AVAR – Стипиди; инспектор – Енютин.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Кукуян; ассистенты – Кудрявцев, Мухтаров; резервный судья – Кошко; VAR – Васильев, AVAR – Кобзев; инспектор – Левников.

«Уфа» – «Урал»: судья – Лапочкин; ассистенты – Мурашов, Ерёмин; резервный судья – Панин; VAR – Мешков, AVAR – Демешко; инспектор – Иванов.

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Левников; ассистенты – Сафьян, Болотенков; резервный судья – Чебан; VAR – Сухой, AVAR – Аверьянов; инспектор – Баскаков.

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Карасёв; ассистенты – Мосякин, Елеференко; резервный судья – Иванов; VAR – Турбин, AVAR – Богданов; инспектор – Колобаев.

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