Кашшаи: от игры рукой Кайо до пробития пенальти прошло больше 8 минут — это неприемлемо

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал момент с нарушением правил полузащитником Кайо в добавленное к матчу «Ростов» — «Краснодар» (1:1) время.
«Вторая ситуация более очевидна — это момент игры рукой. В этом эпизоде мы видим, что рука находится далеко от тела, VAR в этой ситуации вмешался правильно, после чего был назначен пенальти. Это было хорошее и правильное решение судьи, но мы недовольны тем, сколько времени это заняло.
От момента игры рукой до пробития пенальти прошло больше восьми минут — это неприемлемо в профессиональном футболе. Время ушло сначала на проверку — понять было не так просто, было там плечо или рука, — а потом ещё на одну — был ли офсайд до игры рукой. Я недоволен тем, сколько минут это заняло, но мы будем над этим работать", — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин согласился с Кашшаи.
«В этой ситуации подобная работа со стороны видеоассистентов была неприемлемой. Мы на всех инструктажах и брифингах говорим о подобном — подобная проблема возникает из-за отсутствия взаимодействия между VAR и AVAR», — сказал Калошин.
- 2 июля 2020
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