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Тихонов: «Зенит» веселится с «Тамбовом», играет пятками. В ЛЧ такого делать не дают

Тихонов: «Зенит» веселится с «Тамбовом», играет пятками. В ЛЧ такого делать не дают
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов поделился мнением об игре «Зенита» в матче с «Тамбовом» (2:1) и оценил перспективы петербургской команды в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Зенит» как играл вполноги до паузы, так и играет сейчас. И этого им хватает, чтобы обыгрывать соперников. Это в укор подготовке, потому что она скомканная. Команды играют через два дня, плюс перелёты, плюс команды, которые борются за выживание, и плюс жара. Я не вижу, чтобы «Зенит» выплёскивал какие-то эмоции, куда-то бежал. Они играют вполноги, сколько дают им соперники.

По тому, как сейчас «Зенит» проводит свои игры, можно сказать, что за серьёзные задачи в Лиге чемпионов бороться невозможно. И это вопрос нашего чемпионата. Когда ты играешь вполноги, а туда выходишь играть с «Лейпцигом» и практически без шансов — это показатель. Нужно на тренировках добавлять интенсивности. Нужно после 1:0 или 2:0 не останавливаться, а забивать и забивать.

Когда ты играешь с «Тамбовом» 1:0, пятками или не знаю чем ещё, чтобы повеселиться, этого не хватит в Лиге чемпионов. «Зенит» веселится, в Лиге чемпионов такого делать практически не дают, очень редко бывает так.
Что касается Азмуна, то за него команде нужно держаться, потому что Дзюба с Азмуном отдыхает. Поэтому он и лучший бомбардир, и много передач отдал, потому что они дополняют друг друга. Если Азмуна продадут, у «Зенита» будут проблемы", — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

«Зенит» обыграл «Тамбов» и оторвался от «Локомотива» на 11 очков
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