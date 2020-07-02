Андре Шюррле поблагодарил «Спартак»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле отреагировал на прощальное видео «Спартака».

На своей странице в «Инстаграме» футболист написал «Спасибо», добавив к сообщению эмодзи с сердечками.

Пресс-служба «Спартака» ранее объявила о завершении срока действия арендного соглашения немецкого полузащитника и опубликовала прощальное видео.



Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды летом 2019 года. В 18 матчах за красно-белых немецкий хавбек забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Весной стало известно, что «Спартак» принял решение не выкупать трансфер игрока.



Контрактное соглашение немецкого хавбека с дортмундской «Боруссией» рассчитано до 2021 года. Ранее сообщалось, что Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто», который обеспечил себе путёвку в итальянскую Серию А.