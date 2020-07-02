Андре Шюррле поблагодарил «Спартак»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле отреагировал на прощальное видео «Спартака».
На своей странице в «Инстаграме» футболист написал «Спасибо», добавив к сообщению эмодзи с сердечками.
Пресс-служба «Спартака» ранее объявила о завершении срока действия арендного соглашения немецкого полузащитника и опубликовала прощальное видео.
Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды летом 2019 года. В 18 матчах за красно-белых немецкий хавбек забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Весной стало известно, что «Спартак» принял решение не выкупать трансфер игрока.
Контрактное соглашение немецкого хавбека с дортмундской «Боруссией» рассчитано до 2021 года. Ранее сообщалось, что Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто», который обеспечил себе путёвку в итальянскую Серию А.
- 2 июля 2020
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