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Андре Шюррле поблагодарил «Спартак»

Андре Шюррле поблагодарил «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле отреагировал на прощальное видео «Спартака».

На своей странице в «Инстаграме» футболист написал «Спасибо», добавив к сообщению эмодзи с сердечками.

Пресс-служба «Спартака» ранее объявила о завершении срока действия арендного соглашения немецкого полузащитника и опубликовала прощальное видео.

Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды летом 2019 года. В 18 матчах за красно-белых немецкий хавбек забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Весной стало известно, что «Спартак» принял решение не выкупать трансфер игрока.

Контрактное соглашение немецкого хавбека с дортмундской «Боруссией» рассчитано до 2021 года. Ранее сообщалось, что Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто», который обеспечил себе путёвку в итальянскую Серию А.

«Спартак» объявил о завершении срока аренды Андре Шюррле
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