Кашшаи ответил на критику судейства со стороны Федуна

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал недовольство владельца московского «Спартака» Леонида Федуна судейскими решениями в последних матчах.
«Я смотрел все матчи, анализировал кадры. Мы проанализировали момент ситуацию в матче „Арсенал“ — »Спартак". Григалава играл в мяч головой, а Ещенко опоздал и ударил в голову оппонента. Контакт был очевидным. Это нарушение. Так что верное решение — назначить пенальти, так как эпизод был в штрафной. И жёлтая карточка тоже была показана верно.
В матче «Спартак» — «Уфа» также вмешался VAR при положении вне игры, это также верно, момент с голом мы уже обсудили — его не было. В игре с ЦСКА никаких проблем тоже не вижу. Конечно, я понимаю недовольство президента — это футбол. Но если он проанализирует видеоклипы, то поймёт, что арбитры зачастую принимают правильные решения. Мы тщательно анализируем каждую игру — отсматриваем минимум 15 эпизодов. Конечно, ошибки есть, но, по моему мнению, критического ничего не было — все ключевые решения были приняты верно", — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 2 июля 2020
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