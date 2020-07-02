Кашшаи ответил на критику судейства со стороны Федуна

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал недовольство владельца московского «Спартака» Леонида Федуна судейскими решениями в последних матчах.

«Я смотрел все матчи, анализировал кадры. Мы проанализировали момент ситуацию в матче „Арсенал“ — »Спартак". Григалава играл в мяч головой, а Ещенко опоздал и ударил в голову оппонента. Контакт был очевидным. Это нарушение. Так что верное решение — назначить пенальти, так как эпизод был в штрафной. И жёлтая карточка тоже была показана верно.



В матче «Спартак» — «Уфа» также вмешался VAR при положении вне игры, это также верно, момент с голом мы уже обсудили — его не было. В игре с ЦСКА никаких проблем тоже не вижу. Конечно, я понимаю недовольство президента — это футбол. Но если он проанализирует видеоклипы, то поймёт, что арбитры зачастую принимают правильные решения. Мы тщательно анализируем каждую игру — отсматриваем минимум 15 эпизодов. Конечно, ошибки есть, но, по моему мнению, критического ничего не было — все ключевые решения были приняты верно", — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.