«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются Лукой Динем
«Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к французскому защитнику «Эвертона» Луке Диню, утверждает ESPN.
По данным источника, «горожане» и «аристократы» в летнее трансферное окно намерены усилить левый фланг обороны и рассматривают кандидатуру Диня в качестве более дешёвой альтернативы защитнику «Лестер Сити» Бенджамину Чилвелу, которого «лисы» оценивают в € 83 млн.
Динь перешёл в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 20,2 млн. В нынешнем сезоне 26-летний француз принял участие в 29 матчах чемпионата Англии (29 — в основном составе), в которых стал автором шести результативных передач, забил один гол в свои ворота, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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