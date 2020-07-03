«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах Гризманна
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в услугах французского форварда заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Английские клубы уже сделали запрос в каталонский клуб по трансферу Гризманна. Отмечается, что у нападающего сложные отношения с главным тренером «Барселоны» Энрике Сетьеном. Ранее сообщалось, что каталонцы предложили французского игрока трём клубам — «Пари Сен-Жермен», «Интеру» и «Ювентусу».
В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 5 результативных передач. Действующий контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года.
«Барселона» предложила Гризманна «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу»
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