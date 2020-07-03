Дмитрий Ефремов: не воспользовался шансами, которые мне давали в ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, теперь защищающий цвета «Урала», поделился мнением, почему у него не получилось в московском клубе.



Ефремов выступал за ЦСКА с 2013 по 2019 год. Дважды полузащитник отправлялся в аренду — в словенский «Слован» и «Оренбург».



«Тяжело сказать, почему так и не удалось закрепиться в ЦСКА. Не воспользовался всеми шансами, которые мне давали. Не хочу искать другие причины, обижаться на тренера, потому что он меня в каком-то матче не поставил. Нужно анализировать лишь свои недостатки. Надеюсь, что всё ещё впереди и в «Урале» я смогу перезапустить свою карьеру.



Нет, перед дебютом за сборную волнения особого не было. Все, в том числе и я, понимали, что для меня это очень большой аванс. Конечно, мандраж присутствовал, хотелось показать себя, но какого-то сильного волнения не было. Больше могу назвать этот момент авансом, чем пиком моей карьеры. Даже в клубе в тот момент не играл много», — приводит слова игрока пресс-служба «Урала».

Дмитрий Ефремов: не скажу, что кто-то может сильно пошутить над Акинфеевым