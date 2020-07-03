«Оренбург» обратился к «Рубину» с просьбой о переносе матча

«Оренбург» направил письмо в адрес «Рубина» с просьбой о переносе матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Оренбург» на резервную дату 19 июля, сообщает пресс-служба «Оренбурга» в социальной сети "Твиттер".
«ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» — «Оренбург» на резервную дату 19 июля.
Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно», — говорится в сообщении клуба.
Отметим, что в 24-м туре РПЛ «Оренбургу» было засчитано техническое поражение в связи с неявкой команды на матч с «Краснодаром». Причиной этому стали заразившиеся коронавирусом как среди футболистов, так и среди иных сотрудников клуба. Игра 25-го тура «Оренбург» — «Урал» также не состоялась.
После 25 туров Премьер-Лиги «Оренбург» занимает последнее место в таблице.
- 3 июля 2020
-
12:00
-
11:44
-
11:28
-
11:22
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:49
-
10:43
-
10:36
-
10:34
-
10:28
-
10:08
-
10:08
-
10:02
-
10:00
-
09:48
-
09:43
-
09:28
-
09:26
-
09:15
-
09:12
-
08:56
-
08:30
-
07:48
-
06:54
-
06:37
-
04:50
-
04:26
-
04:04
-
03:42
-
03:21
-
03:01
-
02:50
-
02:24