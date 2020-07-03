«Оренбург» обратился к «Рубину» с просьбой о переносе матча

«Оренбург» направил письмо в адрес «Рубина» с просьбой о переносе матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Оренбург» на резервную дату 19 июля, сообщает пресс-служба «Оренбурга» в социальной сети "Твиттер".



«ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» — «Оренбург» на резервную дату 19 июля.



Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что в 24-м туре РПЛ «Оренбургу» было засчитано техническое поражение в связи с неявкой команды на матч с «Краснодаром». Причиной этому стали заразившиеся коронавирусом как среди футболистов, так и среди иных сотрудников клуба. Игра 25-го тура «Оренбург» — «Урал» также не состоялась.

После 25 туров Премьер-Лиги «Оренбург» занимает последнее место в таблице.