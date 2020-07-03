«Наполи» намерен предложить Осимену € 2,5 млн в год

Нападающий французского «Лилля» Виктор Осимен может стать игроком «Наполи», сообщает Football Italia, ссылаясь на Corriere dello Sport.



По информации источника, итальянский клуб намерен предложить Осимену годовую зарплату в € 2,5 млн евро в год плюс бонусы, благодаря которым сумма может достигнуть € 3 млн.



Ранее сообщалось, что за нападающего «Наполи» придётся заплатить € 70 млн. Неаполитанцы также намерены приобрести защитника «Лилля» Габриэла за € 30 млн, таким образом заплатив за двоих игроков в общей сложности € 100 млн.



СМИ также сообщали, что в услугах Осимена заинтересованы английские клубы «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». На счету форварда 13 голов в 27 матчах завершённого сезона Лиги 1.

«Наполи» намерен заплатить € 100 млн за двух игроков «Лилля»