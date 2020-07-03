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Йорк: Санчо — невероятный талант. Не удивлюсь, если «Манчестер Юнайтед» заполучит его

Йорк: Санчо — невероятный талант. Не удивлюсь, если «Манчестер Юнайтед» заполучит его
Футбол / Англия 0

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что «красным дьяволам» следует приобрести вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

«Санчо — невероятный талант, им интересуются все топ-клубы. Если Уле-Гуннар Сульшер видит в нём игрока, который принесёт команде пользу и повысит конкуренцию, им следует приобрести его.

Покупка Джейдона станет стимулом для футболистов «красных дьяволов». Я не удивлюсь, если «Юнайтед» заполучит его.

Чтобы конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в следующем сезоне, «Юнайтед» нужно купить одного атакующего игрока и одного защитника», — приводит слова Йорка Goal.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет получить за Санчо как минимум £ 100 млн (€ 111 млн).

«МЮ» готов заплатить за Джейдона Санчо £ 50 млн. «Боруссия» хочет вдвое больше
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