Йорк: Санчо — невероятный талант. Не удивлюсь, если «Манчестер Юнайтед» заполучит его
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что «красным дьяволам» следует приобрести вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
«Санчо — невероятный талант, им интересуются все топ-клубы. Если Уле-Гуннар Сульшер видит в нём игрока, который принесёт команде пользу и повысит конкуренцию, им следует приобрести его.
Покупка Джейдона станет стимулом для футболистов «красных дьяволов». Я не удивлюсь, если «Юнайтед» заполучит его.
Чтобы конкурировать с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в следующем сезоне, «Юнайтед» нужно купить одного атакующего игрока и одного защитника», — приводит слова Йорка Goal.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет получить за Санчо как минимум £ 100 млн (€ 111 млн).
«МЮ» готов заплатить за Джейдона Санчо £ 50 млн. «Боруссия» хочет вдвое больше
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