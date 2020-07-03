Администратор «Локомотива» дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление официального лица

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение наказать администратора «Локомотива» Руслана Элдерханова.
«За оскорбительное поведение и угрозу причинения вреда здоровью официальному лицу матча был дисквалифицирован на пять игр РПЛ и оштрафован на 200 тыс. рублей администратор ФК «Локомотив» Руслан Элдерханов», — сообщает пресс-служба РФС в телеграм-канале.
Помимо этого, «Локомотив» по итогам встречи с «Крыльями Советов» (1:1) был оштрафован на 90 тыс. рублей.
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Сухой (Люберцы), ассистировали ему судьи на линиях Игорь Демешко (Химки) и Александр Богданов (Верея).
- 3 июля 2020
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