«Спартаку» надо сказать спасибо ЦСКА». Арбитр Федотов — о дисквалификации Зобнина

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение РФС дисквалифицировать полузащитника «Спартака» Романа Зобнина на два матча за удар хавбека ЦСКА Ивана Облякова локтем в матче 25-го тура РПЛ (0:2).

«Два матча Зобнину дали по той причине, что ЦСКА не сообщил о травме Облякова после этого удара. Если бы они сообщили о травме, то это было бы минимум три матча дисквалификации. Обляков остался на поле, травму не получил. Но на один матч Зобнина не могли дисквалифицировать. Решение принимается по электронному протоколу, смотрят, как судья описал этот момент.

Это было умышленное действие, а не борьба за мяч. Агрессивное поведение. Вообще, это три игры дисквалификации, но ЦСКА не подал на травму, так что «Спартаку» надо сказать спасибо ЦСКА. Если бы не они, срок дисквалификации был бы больше — от трёх до шести игр дисквалификации. Обжаловать «Спартак» это не может. Им нужно перекреститься и сказать спасибо, что Зобнина не будет всего две игры», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.