Румменигге: «Бавария» ещё не приняла решения по Перишичу
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с возможным выкупом полузащитника Ивана Перишича.
Напомним, права на хорватского игрока принадлежат миланскому «Интеру».
«Мы ещё не определились [насчёт возможного выкупа Ивана Перишича]. Но хотел бы подчеркнуть, что «Бавария» столкнулась с серьёзными финансовыми сложностями», – приводит слова Румменигге Football Italia, ссылаясь на Sport1.
В текущем сезоне Перишич провёл в составе «Баварии» 22 матча в Бундеслиге, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, мюнхенский клуб приобрёл нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане. Общая стоимость трансфера немецкого форварда составила примерно € 60 млн.
- 4 июля 2020
-
10:41
-
10:41
-
10:35
-
10:35
-
10:13
-
09:58
-
09:57
-
09:45
-
09:43
-
09:32
-
09:25
-
06:31
-
05:49
-
05:24
-
04:59
-
04:33
-
04:21
-
03:49
-
02:58
-
01:50
-
00:55
-
00:55
-
00:28
-
00:18
-
00:14
-
00:11
- 3 июля 2020
-
23:53
-
23:43
-
23:37
-
23:27
-
23:09
-
22:52
-
22:38
-
22:27
-
22:26
Партнерский контент