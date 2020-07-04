Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Румменигге: «Бавария» ещё не приняла решения по Перишичу

Румменигге: «Бавария» ещё не приняла решения по Перишичу
Футбол / Германия 0

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с возможным выкупом полузащитника Ивана Перишича.

Напомним, права на хорватского игрока принадлежат миланскому «Интеру».

«Мы ещё не определились [насчёт возможного выкупа Ивана Перишича]. Но хотел бы подчеркнуть, что «Бавария» столкнулась с серьёзными финансовыми сложностями», – приводит слова Румменигге Football Italia, ссылаясь на Sport1.

В текущем сезоне Перишич провёл в составе «Баварии» 22 матча в Бундеслиге, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, мюнхенский клуб приобрёл нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане. Общая стоимость трансфера немецкого форварда составила примерно € 60 млн.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020