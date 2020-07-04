Румменигге: «Бавария» ещё не приняла решения по Перишичу

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с возможным выкупом полузащитника Ивана Перишича.



Напомним, права на хорватского игрока принадлежат миланскому «Интеру».



«Мы ещё не определились [насчёт возможного выкупа Ивана Перишича]. Но хотел бы подчеркнуть, что «Бавария» столкнулась с серьёзными финансовыми сложностями», – приводит слова Румменигге Football Italia, ссылаясь на Sport1.



В текущем сезоне Перишич провёл в составе «Баварии» 22 матча в Бундеслиге, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, мюнхенский клуб приобрёл нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане. Общая стоимость трансфера немецкого форварда составила примерно € 60 млн.