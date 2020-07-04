«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 4 июля, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Встреча 33-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. В бригаду войдут ассистенты Саймон Беннетт и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Энтони Тейлор.



В первом круге встреча команд завершилась победой «Борнмута» со счётом 1:0.



«Манчестер Юнайтед», набрав 52 очка, занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (27) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86).



Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.