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«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 4 июля, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Встреча 33-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. В бригаду войдут ассистенты Саймон Беннетт и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

В первом круге встреча команд завершилась победой «Борнмута» со счётом 1:0.

«Манчестер Юнайтед», набрав 52 очка, занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (27) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86).

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.

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