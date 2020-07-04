Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сельта» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Сельта» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 4 июля, состоится матч «Сельта» — «Бетис». Встреча 34-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалес Фуэртесом. В бригаду войдут ассистенты Альфредо Родригес и Альваро Ерай. Резервный рефери — Карлос Перес Фернандес.

В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась победой «Бетиса» со счётом 2:1.

«Бетис», набрав 37 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (34) — на 17-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (74).

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020