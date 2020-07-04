«Сельта» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Сегодня, 4 июля, состоится матч «Сельта» — «Бетис». Встреча 34-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалес Фуэртесом. В бригаду войдут ассистенты Альфредо Родригес и Альваро Ерай. Резервный рефери — Карлос Перес Фернандес.
В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась победой «Бетиса» со счётом 2:1.
«Бетис», набрав 37 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (34) — на 17-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (74).
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.
- 4 июля 2020
-
15:15
-
15:12
-
15:01
-
15:01
-
15:00
-
14:42
-
14:30
-
14:03
-
14:00
-
13:49
-
13:46
-
13:30
-
13:28
-
13:27
-
13:09
-
13:02
-
12:52
-
12:44
-
12:23
-
12:22
-
12:01
-
11:53
-
11:40
-
11:08
-
11:04
-
10:55
-
10:53
-
10:41
-
10:41
-
10:35
-
10:35
-
10:13
-
09:58
-
09:57
-
09:45
Партнерский контент