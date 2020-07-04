«Сельта» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 4 июля, состоится матч «Сельта» — «Бетис». Встреча 34-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалес Фуэртесом. В бригаду войдут ассистенты Альфредо Родригес и Альваро Ерай. Резервный рефери — Карлос Перес Фернандес.



В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась победой «Бетиса» со счётом 2:1.



«Бетис», набрав 37 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (34) — на 17-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (74).



Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.