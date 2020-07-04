Эден Азар не поможет «Реалу» в матче с «Атлетиком»

Нападающий Эден Азар не поможет «Реалу» в матче 34-го тура испанской Примеры с «Атлетиком», сообщает AS.



По информации источника, бельгийский футболист не не принял участие в последней тренировке мадридской команды из-за проблем с голеностопом. Отмечается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет рисковать здоровьем Азара и планирует не включать бельгийца в заявку команды на предстоящую встречу чемпионата Испании.

В текущем сезоне Эден Азар принял участие в 19 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.

Мадридский «Реал» набрал 74 очка в 33 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров входят «Барселона» (70) и мадридский «Атлетико» (62).