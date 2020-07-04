«Сельта» с Фёдором Смоловым сыграла вничью с «Бетисом» в чемпионате Испании
В матче 34-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Бетис». Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:1.
Первый мяч забил нападающий «Сельты» Нолито на 22-й минуте. В концовке матча счёт сравнял защитник «Бетиса» Зухаир Феддаль, ему ассистировал хавбек Серхио Каналес.
Форвард «Сельты» Фёдор Смолов начал встречу в стартовом составе, но покинул поле на 54-й минуте. 30-летнего россиянина заменил полузащитник Брайс Мендес.
«Бетис» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды из Севильи 40 очков. «Сельта» (34) — на 17-м месте.
В 35-м туре Примеры клуб из Виго 7 июля на своём поле примет мадридский «Атлетико», а «Бетис» 8 июля дома сыграет с «Осасуной».
Испания - Примера. 34-й тур
04 июля 2020, суббота. 18:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Нолито – 22' 1:1 Феддаль – 79'
Испанский журналист: главная проблема Смолова в его голове, иногда он ведёт себя по-детски
- 4 июля 2020
-
21:23
-
21:22
-
21:06
-
21:01
-
21:00
-
20:51
-
20:48
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:20
-
20:13
-
20:08
-
20:00
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:22
-
19:21
-
19:14
-
19:01
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:32
-
18:24
-
18:12
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:45
Партнерский контент