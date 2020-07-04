«Сельта» с Фёдором Смоловым сыграла вничью с «Бетисом» в чемпионате Испании

В матче 34-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Бетис». Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил нападающий «Сельты» Нолито на 22-й минуте. В концовке матча счёт сравнял защитник «Бетиса» Зухаир Феддаль, ему ассистировал хавбек Серхио Каналес.

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов начал встречу в стартовом составе, но покинул поле на 54-й минуте. 30-летнего россиянина заменил полузащитник Брайс Мендес.

«Бетис» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды из Севильи 40 очков. «Сельта» (34) — на 17-м месте.

В 35-м туре Примеры клуб из Виго 7 июля на своём поле примет мадридский «Атлетико», а «Бетис» 8 июля дома сыграет с «Осасуной».