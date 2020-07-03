Испанский журналист: главная проблема Смолова в его голове, иногда он ведёт себя по-детски

Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало прокомментировал игру нападающего «Сельты» Фёдора Смолова.



«Главное ведь — не физика и не агрессия, главная проблема Смолова — в его голове. Он умный и интеллигентный парень, прекрасно говорит по-английски. Но иногда ведёт себя по-детски, хотя ему уже 30 лет и давно пора повзрослеть. Футбол в Испании — это профессионализм. И необходимо постоянно доказывать своё право играть, а не вести себя как ребёнок, как это было во время карантина, когда он поступил абсолютно непрофессионально и вернулся в Москву. «Я хочу уехать, мне здесь скучно…». Ну что это такое? Поступил как мальчик!» — сказал Васало в интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.

«Сельта» объявила о продлении аренды Фёдора Смолова до конца текущего сезона