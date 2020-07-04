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«Ростов» не сумел обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Ростов» не сумел обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали «Ростов». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Обе команды доигрывали матч вдесятером. Первое удаление произошло на 25-й минуте — прямую красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов. В начале второго тайма поле покинул игрок обороны «Ростова» Данил Ведерников, ему была показана вторая жёлтая.

«Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды из Ростова-на-Дону 43 очка. «Крылья Советов» (24) — на предпоследнем, 15-м месте.

В 27-м туре РПЛ «Крылья Советов» 7 июля на выезде сыграют с тульским «Арсеналом», а «Ростов» 8 июля примет «Уфу».

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
04 июля 2020, суббота. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
Удаления: Полуяхтов – 25' / Ведерников – 55'
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