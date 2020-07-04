«Ростов» не сумел обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали «Ростов». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Обе команды доигрывали матч вдесятером. Первое удаление произошло на 25-й минуте — прямую красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов. В начале второго тайма поле покинул игрок обороны «Ростова» Данил Ведерников, ему была показана вторая жёлтая.

«Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды из Ростова-на-Дону 43 очка. «Крылья Советов» (24) — на предпоследнем, 15-м месте.

В 27-м туре РПЛ «Крылья Советов» 7 июля на выезде сыграют с тульским «Арсеналом», а «Ростов» 8 июля примет «Уфу».