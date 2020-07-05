Матч MLS «Даллас» — «Ванкувер» отложен из-за 6 выявленных случаев заражения коронавирусом

Матч чемпионата США по футболу между «Далласом» и «Ванкувером» перенесён из-за шести выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте лиги.
«Ванкувер» должен был прибыть в Орландо для участия в групповой стадии плей-офф турнира «MLS is back» («MLS вернулась»). Однако их путешествие было отложено из-за двух неубедительных тестов игроков на COVID-19. Позднее тесты оказались отрицательными, и команда всё-таки отправится в Орландо в понедельник.
«Даллас», который прибыл во Флориду 27 июня, в среду объявил, что все игроки и персонал помещены на карантин после того, как 6 игроков дали положительный результат на COVID-19.
Перенос, дебютной после возобновления турнира, игры обеих команд предоставит дополнительные дни для тренировок, прежде чем «Даллас» и «Ванкувер» проведут первые встречи 15 июля в Сиэтле и Сан-Хосе, соответственно. Перенесенная дата матча «Даллас» — «Ванкувер» будет объявлена позднее.
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