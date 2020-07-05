«ПСЖ» продаст Неймара «Барселоне», если получит предложение
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год. Бразильцу удалось договориться с руководством клуба, что его продадут сине-гранатовым, если те сделают предложение, сообщает AS.
Трансфер Неймара может состояться в ближайшее летнее трансферное окно. «ПСЖ» рассчитывает получить за 28-летнего футболиста около € 170 млн, но сумма будет значительно снижена, если парижане согласятся включить в сделку форвардов «Барселоны» Антуана Гризманна и Усмана Дембеле.
Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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