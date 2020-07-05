«Рубин» — «Оренбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Сегодня, 5 июля, состоится матч «Рубин» — «Оренбург». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Казань Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Андрей Болотенков Резервный рефери — Сергей Чебан (все — Москва).
В первом круге команды встречались в Екатеринбурге 15 сентября 2019 года. Матч завершился победой «Оренбурга» со счётом 2:1.
«Рубин», набрав 27 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (23) — на 16-м месте.
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
«Оренбург» выступил с заявлением о предстоящем матче с «Рубином»
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